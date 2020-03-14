Fenerbahçe Öznur Kablo: 80-77
SALON: Ahmet CömertHAKEMLER: Orkun Yurtdaş, Göksun Öz, Umut Özgün ErginGALATASARAY: Işıl Alben 4, Hartley 29, Meltem Yıldızhan 2, Tilbe Şenyürek 12, Stankovic 11, Macaulay 16, Sinem 2, Şerife 4FENERBAHÇE ÖZNUR KABLO: Olcay Çakır 4, Iagupova 24, Zandalasini 11, Tuğçe Canıtez 3, Williams 17, Ayşe...
14.03.2020 15:15 | Son Güncelleme: 14.03.2020 15:15
SALON: Ahmet CömertHAKEMLER: Orkun Yurtdaş, Göksun Öz, Umut Özgün ErginGALATASARAY: Işıl Alben 4, Hartley 29, Meltem Yıldızhan 2, Tilbe Şenyürek 12, Stankovic 11, Macaulay 16, Sinem 2, Şerife 4FENERBAHÇE ÖZNUR KABLO: Olcay Çakır 4, Iagupova 24, Zandalasini 11, Tuğçe Canıtez 3, Williams 17, Ayşe 5, Gray 2, Stokes 91'İNCİ PERİYOT: 18-18İLK YARI: 42-393'ÜNCÜ PERİYOT: 64-585 FAULLE ÇIKAN: Hartley (Galatasaray)Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21'inci haftasında oynanan derbi maçta Galatasaray sahasında Fenerbahçe Öznur Kablo'yu 80-77 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar ligde üst üste 6'ncı, toplamda ise 16'ncı galibiyetini alırken, konuk takım ligdeki 2'nci mağlubiyetini yaşadı.- İstanbul
Kaynak: DHA
Etiketler : Öznur Kablo, Fenerbahçe, Göksun, Spor
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