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Fenerbahçe Öznur Kablo'dan 79 sayı fark

Fenerbahçe Öznur Kablo, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Samsun Canik Belediye'yi 79 sayı farkla 103-24 mağlup ederek namağlup liderliğini sürdürdü.

30.11.2019 18:32 | Son Güncelleme: 30.11.2019 19:15Fenerbahçe Öznur Kablo'dan 79 sayı fark

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7'nci haftasında Öznur Kablo, sahasında Belediye'yi konuk etti. Sarı-lacivertli ekip maçın başından sonuna kadar üstün götürdüğü karşılaşmayı 103-24 kazanarak ligde 7'de 7 yaptı.

TUĞÇE CANITEZ 19 SAYI ATTI

Fenerbahçe'de 6 oyuncu çift haneli sayılar üretirken Tuğçe Canıtez 19, Sevgi Uzun ve Iagupova 15, Stokes 14, Ayşe 13, Esra ise 10 sayı ile skora katkıda bulundu. Kadınlar Basketbol Ligi'nin 8'inci haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, sahasında Galatasaray'ı; Samsun Canik Belediye ise İzmit Belediyespor'u konuk edecek.


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Kaynak: DHA

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