Haberler » Spor » Fenerbahçe Öznur Kablo, FIBA Avrupa Ligi'nde yarın Sopron Basket'i konuk edecek - Spor

Fenerbahçe Öznur Kablo, FIBA Avrupa Ligi'nde yarın Sopron Basket'i konuk edecek

Fenerbahçe Öznur Kablo, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nun 9. haftasında yarın Macaristan temsilcisi Sopron Basket'i ağırlayacak.

07.01.2020 10:12 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:12 Fenerbahçe Öznur Kablo, FIBA Avrupa Ligi'nde yarın Sopron Basket'i konuk edecek
Öznur Kablo, FIBA Kadınlar Ligi B Grubu'nun 9. haftasında yarın temsilcisi Sopron Basket'i ağırlayacak.
Metro Enerji Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak.
Organizasyonda geride kalan 8 maçta 6 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım, liderlik koltuğunda oturuyor.
İki takım arasında 2. haftada Macaristan'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 62-60 kazanmıştı.
Grup maçları sonunda ilk 4'te yer alacak takımlar, çeyrek finale yükselecek. Sarı-lacivertli takım, bu organizasyonda 2013, 2014 ve 2017'de final oynamasına rağmen ikincilikle yetinmişti.

Öznur Kablo, Fenerbahçe, Macaristan, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

11:02   Gaziantep'in file bekçisi Günay Güvenç: Daha üst sıralara tırmanma şansımız var... - Spor
11:00   Gaziantep'in file bekçisi Günay Güvenç: Daha üst sıralara tırmanma şansımız var - Spor
10:59   Gençlerbirliği futbolcusu Berat Özdemir Hamza Hoca ile üstün bir performans... - Spor
10:53   Nikola Jokic kariyer rekoru kırdı, Denver kazandı | NBA'de gecenin sonuçları - Spor
10:50   Yunusemreli tekvandocular madalyaları topladı - Spor
09:38   Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya giren Kinsey Wolanski, bu kez yaptığı sporla gündemde - Spor
09:13   Beşiktaş yöneticisine çarpıcı soru: Galatasaray, futbolun derin devleti mi? - Spor
08:03   Ryan Babel, Galatasaray'daki kredisini tüketti! Yönetim gidişine onay verdi - Spor
00:43   Fenerbahçe, Jordan Torunarigha transferini de bitirdi - Spor
00:26   İtalyan futbolcu Daniele de Rossi aktif kariyerini noktaladı - Spor
7.01.2020 11:05:10