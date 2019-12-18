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Fenerbahçe Öznur Kablo, İspanya deplasmanında

Fenerbahçe Öznur Kablo, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nun 8. haftasında yarın İspanya ekibi Spar Citylift Girona'ya konuk olacak.

18.12.2019 09:36 | Son Güncelleme: 18.12.2019 09:36Fenerbahçe Öznur Kablo, İspanya deplasmanında
Öznur Kablo, FIBA Kadınlar Ligi B Grubu'nun 8. haftasında yarın ekibi Spar Citylift Girona'ya konuk olacak.
Girona kentindeki Pavello Fontajau Salonu'nda oynanacak maç, TSİ 22.15'te başlayacak.
Organizasyonda geride kalan 7 maçta 5 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım, liderlik koltuğunda oturuyor.
Avrupa Ligi'nde çıktığı 7 müsabakada 3 galibiyet alabilen İspanyol temsilcisi ise 8 takımlı grupta 6. sırada bulunuyor.
Grup maçları sonunda ilk 4'te yer alacak takımlar, çeyrek finale yükselecek. Sarı-lacivertli takım, bu organizasyonda 2013, 2014 ve 2017'de final oynamasına rağmen ikincilikle yetinmişti.

Öznur Kablo, Fenerbahçe, İspanya, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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