Haberler » Spor » Fenerbahçe Öznur Kablo, kupasını aldı

Fenerbahçe Öznur Kablo, kupasını aldı

Basketbolda 27. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı, Gelecek Koleji Çukurova Basketbol'u 86-62 yenerek kazanan Fenerbahçe Öznur Kablo, kupasını düzenlenen törenle aldı.

09.10.2019 20:30Fenerbahçe Öznur Kablo, kupasını aldı
Basketbolda 27. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı, Gelecek Koleji Çukurova Basketbol'u 86-62 yenerek kazanan Fenerbahçe Öznur Kablo, kupasını düzenlenen törenle aldı.
Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından kupa ve madalya seremonisi yapıldı.
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe'nin kaptanı Tuğçe Canıtez'e takdim etti.
Sarı-lacivertli oyunculara madalyalarını Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, Kayseri Valisi Şehmuz Günaydın ile Hidayet Türkoğlu verdi.
Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 12. kez kazanan Fenerbahçe'de oyuncular, seremonide büyük sevinç yaşadı.
Gelecek Koleji Çukurova Basketbol oyuncuları ise madalyalarını Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Aydın Şerbetçioğlu'ndan aldı.
Maçın "En Değerli Oyuncusu" (MVP) Fenerbahçe'den Iagupova seçildi. Iagupova'ya ödülünü Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok verdi.

Öznur Kablo, Fenerbahçe, basketbol, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
22:11 Fenerbahçe - Çukurova Basketbol maç sonucu: 86-62
22:10 Konyaspor'da yeni malatyaspor maçı hazırlıkları başladı
22:09 Boras basket
22:07 Galatasaray doğa sigorta - ewe baskets: 92 - 79
21:58 Basketbolda maçın ardından
21:57 İM Kayserispor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı
21:56 Spor camiasından 'Barış Pınarı Harekatı'na destek
9.10.2019 22:14:20