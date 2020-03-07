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Fenerbahçe Öznur Kablo kupasını aldı

Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası finalinde İzmit Belediyespor'u 77-61 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Öznur Kablo, kupasını törenle aldı.

07.03.2020 18:12 | Son Güncelleme: 07.03.2020 18:14
Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Belediyespor'u 77-61 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Öznur Kablo, kupasını törenle aldı.
Adana Atatürk Salonu'ndaki maçın ardından, kupa töreni düzenlendi.
Şampiyon olan sarı-lacivertli takımın madalyalarını, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kupasını da Türkiye Basketbol Federasyonu Üst Yöneticisi Ömer Onan verdi.
Büyük sevinç yaşayan Fenerbahçeli oyuncular, mutluluklarını salonda kendilerini destekleyen taraftarlarıyla paylaştı.
Organizasyonu ikinci tamamlayan İzmit Belediyespor'a da madalyaları takdim edildi.
Turnuvanın en değerli oyuncusu (MVP), sarı-lacivertli takımdan Tuğçe Canıtez seçildi.
Fenerbahçe Öznur Kablo kupasını aldı

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Kaynak: AA


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7.03.2020 19:14:11