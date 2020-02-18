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Fenerbahçe Öznur Kablo'nun konuğu

Fenerbahçe Öznur Kablo, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nun 13. haftasında yarın Fransa ekibi BLMA'yı konuk edecek.

18.02.2020 09:56 | Son Güncelleme: 18.02.2020 09:56Fenerbahçe Öznur Kablo'nun konuğu
Öznur Kablo, FIBA Kadınlar Ligi B Grubu'nun 13. haftasında yarın ekibi BLMA'yı konuk edecek.
Metro Enerji Salonu'nda oynanacak karşılaşma 19.30'da başlayacak.
Grupta geride kalan 12 haftada 10 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Öznur Kablo, lider durumda bulunuyor.
Konuk BLMA ise 7 galibiyet, 5 mağlubiyet ve averajla 3. basamakta bulunuyor.
İki takım arasında Fransa'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 76-74 kazanmıştı.
Ligde grup maçları sonunda ilk 4'te yer alacak takımlar, çeyrek finale yükselecek. Sarı-lacivertli takım, bu organizasyonda 2013, 2014 ve 2017'de final oynamasına rağmen ikincilikle yetinmişti.

Öznur Kablo, Fenerbahçe, Avrupa, Fransa, Spor

Kaynak: AA

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