Fenerbahçe Öznur Kablo'nun konuğu Bourges Basket
Fenerbahçe Öznur Kablo, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında yarın Fransa ekibi Bourges Basket'i konuk edecek.
10.03.2020 10:52 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:52
Fenerbahçe Öznur Kablo, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında yarın Fransa ekibi Bourges Basket'i konuk edecek.
Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak.
Bu karşılaşmanın rövanşı 18 Mart Çarşamba günü Fransa'da oynanacak. Gerek kalması durumunda üçüncü müsabaka ise 25 Mart'ta yapılacak.
Çeyrek finalde 2 galibiyete ulaşan takım adını Dörtlü Final'e yazdıracak.
Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak.
Bu karşılaşmanın rövanşı 18 Mart Çarşamba günü Fransa'da oynanacak. Gerek kalması durumunda üçüncü müsabaka ise 25 Mart'ta yapılacak.
Çeyrek finalde 2 galibiyete ulaşan takım adını Dörtlü Final'e yazdıracak.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Fenerbahçe Öznur Kablo'nun konuğu Bourges Basket
Etiketler : Öznur Kablo, Fenerbahçe, Avrupa, Fransa, Spor
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