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Fenerbahçe, Palomino ve Stambouli'yi gündemine aldı

Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Atalanta forması giyen Jose Luis Palomino ve Schalke'de oynayan Benjamin Stambouli'yi gözüne kestirdi.

07.04.2020 23:30 | Son Güncelleme: 07.04.2020 23:32
Fenerbahçe, Palomino ve Stambouli'yi gündemine aldı

Bu sezon stoper transferinde yapılan hataların bedelini ağır ödeyen Fenerbahçe yeni sezonda artık savunma krizi yaşamak istemiyor… Sarı-lacivertliler bu nedenle kadro planlamasında stoper transferini ilk sıraya almış durumda. Yönetim boşa çıkacak isimleri yakından takip ediyor.

Yönetimin öncelikli hedefler Atalanta formasını giyen Jose Luis Palomino ve Schalke 'de görev yapan Benjamin Stambouli… Fenerbahçe iki futbolcunun da menajerleriyle temas sağladı.

Fenerbahçe, Palomino ve Stambouli'yi gündemine aldı
Palomino

SERİE A'DA 21 MAÇTA OYNADI

Deneyimli stoper Palomino bu sezon Serie A'da 21, Şampiyonlar Ligi'nde ise 6 maçta forma giydi. 30 yaşındaki yıldız daha önce Metz, Ludogorets ve Argentinos Juniors takımlarında oynadı.

2016'DA PSG'DEN AYRILMIŞTI

Schalke'lı Stambouli ise 2016'da PSG'den ayrılıp Bundesliga'nın yolunu tuttu. Fransız stoper bu sezon Bundesliga'da 9 maçta oynarken, Almanya Kupası'nda da 1 maçta görev aldı.

(Sabah)

Etiketler: İtalya Serie A, Fenerbahçe, Atalanta, Schalke, Spor
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