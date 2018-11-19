19 Kasım 2018, 20:45
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Fenerbahçe Pas Çalıştı

Fenerbahçe Pas Çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını 3 günlük iznin ardından sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada,  Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Erwin Koeman yönetiminde  gerçekleştirilen antrenmanın koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı bildirildi.
Dayanıklılık koşusuyla devam eden idmanın, dar alanda pas organizasyonları ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı ifade edildi.
Antrenmana milli takımlarda yer alan oyuncuların katılmadığı kaydedildi.
Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla  devam edecek.
Can Bartu Tesisleri,Trabzonspor,Fenerbahçe

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