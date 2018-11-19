Fenerbahçe Pas Çalıştı

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri
'nde teknik sorumlu Erwin Koeman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı bildirildi.
Dayanıklılık koşusuyla devam eden idmanın, dar alanda pas organizasyonları ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı ifade edildi.
Antrenmana milli takımlarda yer alan oyuncuların katılmadığı kaydedildi.
Can Bartu Tesisleri,Trabzonspor,Fenerbahçe
Fenerbahçe, Trabzonspor
maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
19 Kasım 2018 Pazartesi 20:45