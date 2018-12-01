01 Aralık 2018, 19:12
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Fenerbahçe Pas Çalıştı!

Fenerbahçe Pas Çalıştı!

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 3 Aralık Pazartesi günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu  Tesisleri'nde teknik sorumlu Erwin Koeman yönetiminde gerçekleştirilen  antrenmanın koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb ile oynanan mücadelede forma giyen  futbolcuların antrenmanı yenilenme çalışmasıyla tamamladığı ifade edildi.
Diğer futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından dar  alanda pas organizasyonlarıyla sürdürdükleri idmanı, çift kale maçlarla  sonlandırdıkları aktarıldı.
Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Can Bartu Tesisleri,Fenerbahçe

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