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Fenerbahçe pas çalıştı

Fenerbahçe, devre arası hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya Belek'te sabah gerçekleştirdiği antrenmanda pas çalışması yaptı.

10.01.2020 12:15 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:28Fenerbahçe pas çalıştı
, devre arası hazırlıklarını sürdürdüğü 'te sabah gerçekleştirdiği antrenmanda pas çalışması yaptı.

Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarına Antalya Belek'te devam eden Fenerbahçe, çalışmalarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde düz koşu ve ısınmayla başlayan çalışmalarda futbolcular basına açık son bölümünde pas çalışması yaptı. Antrenmanda kaptan Emre Belözoğlu yer almazken salonda çalışmalarına devam etti.

Öte yandan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, basın mensuplarının gazeteciler gününü kutladı. - ANTALYA

Fenerbahçe, Antalya, Sabah, Belek, Spor

Kaynak: İHA

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