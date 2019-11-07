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Fenerbahçe pas grafiğini yükseltti

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun ilk 10 haftasında pas grafik sıralamalarında hiçbir zaman lider konumda bulunmazken, 2019-2020 sezonunda anahtar, 3. bölge ve başarılı paslarda Süper Lig'in zirvesinde bulunuyor.

07.11.2019 15:29 | Son Güncelleme: 07.11.2019 15:34 Fenerbahçe pas grafiğini yükseltti
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun ilk 10 haftasında pas grafik sıralamalarında hiçbir zaman lider konumda bulunmazken, 2019-2020 sezonunda anahtar, 3. bölge ve başarılı paslarda Süper Lig'in zirvesinde bulunuyor.

Süper Lig'de geçen sezon kötü bir performans sergileyen ve bir süre düşme hattında yer alan Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunda gösterdiği performansla geçtiğimiz sezonu unutturdu. Geçtiğimiz sezon pas grafik verilerinde son sıralarda bulunan ve topu 3. bölgeye taşıyamayan sarı-lacivertli ekip bu sezon pas grafiklerinde liderliğe yükseldi. Anahtar paslar ve 3. bölge organizasyonlarında lider konumda bulunan Fenerbahçe, ceza sahası içine yapılan orta ve uzun paslarda ise 2. sırada yer aldı.

Fenerbahçe'nin Comparisonator'de yer alan pas istatistikleri şöyle:

Orta: 212

Anahtar paslar: 61

Uzun paslar: 449

Rakip 3. bölgesine yapılan pas: 680

Akıllı pas: 76

Başarılı orta: 74

Başarılı anahtar pas: 59

Başarılı uzun paslar: 292

Rakip 3.bölgesine yapılan başarılı pas: 538

Başarılı akıllı pas: 38 - İSTANBUL

Fenerbahçe, Spor

Kaynak: İHA

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