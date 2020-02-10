Haberler » Spor » Fenerbahçe, Passolig kart sahibi 1 milyonuncu taraftarını derbide ağırlayacak - Spor

Fenerbahçe, Passolig kart sahibi 1 milyonuncu taraftarını derbide ağırlayacak

Fenerbahçe Kulübü, Passolig kart sahibi 1 milyonuncu taraftarın, Süper Lig'in 23. haftasındaki Galatasaray derbisinde ağırlanacağını duyurdu.

10.02.2020 16:08 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:08Fenerbahçe, Passolig kart sahibi 1 milyonuncu taraftarını derbide ağırlayacak
Kulübü, Passolig kart sahibi 1 milyonuncu taraftarın, Süper Lig'in 23. haftasındaki derbisinde ağırlanacağını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe logolu 998 bin Passolig kart satışı gerçekleştirildiği kaydedilirken, 1 milyonuncu kart sahibinin futbol takımı oyuncuları tarafından imzalanmış forma kazanma ve Galatasaray derbisini locada izleme fırsatı elde edeceği aktarıldı.
Fenerbahçe, Galatasaray'ın ardından Passolig kartta 1 milyon barajını geçen ikinci kulüp olacak.

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

18:03  Fenerbahçe - Kırklarelispor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Kırklarelispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:38  İBB burs sonuçları açıklandı! İBB burs sonuçları sorgulama ekranı!
16:21  Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli?
15:49  Aycan Yamaç kimdir? Survivor Aycan yamaç kaç yaşında nereli?
15:27  Derya Can kimdir? Derya Can kaç yaşında, nereli? Derya Can hayatı, biyografisi
10.02.2020 18:37:25