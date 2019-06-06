Fenerbahçe, Paul Onuachu için harekete geçti!

Fenerbahçe yeni sezon öncesi forvet arayışlarına hız verdi. Sarı-Lacivertliler, Midtjylland forması giyen 25 yaşındaki golcü Paul Onuachu'yu transfer etmek için harekete geçti.Sarı-lacivertli Yönetim, FFP nedeniyle Nijeryalı golcü Paul Onuachu'yu kiralık olarak istiyor. Paul Onuachu'nun adı devre arasında Galatasaray ile de anılmıştı

BU SEZON 22 GOL ATTI

Kulübüyle olan sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan Onuachu, Midtjylland formasıyla geride kalan sezonda 40 maça çıktı ve 22 gol kaydetti. 2 kez Nijerya Milli Takım forması giyen 25 yaşındaki oyuncu 1 kez gol sevinci yaşadı. Onuachu, 2.01 metre boyuyla stoperlere zor anlar yaşatıyor.

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