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Fenerbahçe Pedro için harekete geçti! Comolli menajeriyle görüştü

Gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de Sportif Direktör Comolli, Chelsea ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Pedro ile görüştü.

13.11.2019 11:58 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:13

'de yeni sezon transfer çalışmaları için şimdiden start verdi. Finansal Fair Play anlaşmasına takılmak istemeyen yönetim sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan futbolcularla şimdiden görüşmelere başladı. Sportif Direktör Comolli, ile sezon sonunda yolları ayrılacak olan Pedro ile ilk görüşmeyi yaptı.

PEDRO YEŞİL IŞIK YAKTI

32 yaşındaki İspanyol futbolcuyla İngiltere'de ön görüşme yapan Comolli'nin burada fikir alışverişinde bulunduğu ortaya çıktı. Yapılan ilk görüşmede Pedro'nun yeşil ışık yaktığı öğrenildi.

MENAJERİYLE ANLAŞMAK İÇİN ZEMİN ARANIYOR

Comolli'nin Pedro ile Ocak ayında bu kez resmi görüşme yapacağı gelen bilgiler arasında. Bu görüşmeye İspanyol yıldızın menajeri de katılacak. Böylece anlaşma zemini aranacak.

9 SEZON BARCELONA, 5 SEZON CHELSEA

Chelsea'de 5 sezondur forma giyen Pedro daha önce de 9 sezon Barcelona'da top koşturdu. Yıldız oyuncu bu sezon 8 resmi maçta oynadı.

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Fenerbahçe Pedro için harekete geçti! Comolli menajeriyle görüştü

Pedro Rodriguez Ledesma, Fenerbahçe, Chelsea, Spor


HABER YORUMLARI (4)
XDD:çöpler ligine yeni yıldız. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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DAMN:yine çöpleri topluyoruz
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NİHAT:bitmiş biri tam feneve yakışır
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