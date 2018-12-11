11 Aralık 2018, 17:17
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Fenerbahçe, PFDK'ya Sevk Edildi

Fenrbahçe, 'çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve talimatlara aykırı hareketler' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Fenerbahçe, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 09.12.2018 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı'nın 13/5. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

11 Aralık 2018 Salı 17:17



YORUMLAR (5)
HSİMARİKCOCUK: ali koc defol git artik rezil ettin kulübü
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YAZIKLAR OLSUN... GERCEK TARAFTAR: Tff yazıklar olsun türkiyedeki büyük kulüplerin önünü kesmekte üstünüze yok... yazık bukadar ödenen paralara yazık suçsuz taraftarlara... yazık süper ligdeki bütün takımlara... türkiye büyüyüp gelişmeyi hak etmiyormu? Zırt pırt ceza bilmem ne yeter artık oynamayın türkiyenin kaderiyle... tff istifa etsin... yakışmıyor o mertebe size...
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GYFB: Arada bi 8taşla ezikbahveyide sevk edin belli etmeyin taraf tuttugnuzu
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GS: bjk hariç herkes var bir gs olarak yeter demir ren yeter ayıp
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SLN: Evet sıradaki kim
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