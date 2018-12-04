04 Aralık 2018, 22:27
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Fenerbahçe - Pınar Karşıyaka: 80-72

Fenerbahçe - Pınar Karşıyaka: 80-72

SALON: Ülker Spor ve EtkinlikHAKEMLER: Mehmet Keseratar, Semih Vural, Serhat BükerFENERBAHÇE: Ali Muhammed 18, Green 7, Kalinic 21, Melli 8, Lauvergne 18, Ahmet Düverioğlu, Egehan Arna, Sinan Güler 6, Guduric 2, Efe Ergi TırpancıPINAR KARŞIYAKA: Walker 15, Berk İbrahim Uğurlu 7, Gailius 3,...



SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Semih Vural, Serhat Büker

FENERBAHÇE: Ali Muhammed 18, Green 7, Kalinic 21, Melli 8, Lauvergne 18, Ahmet Düverioğlu, Egehan Arna, Sinan Güler 6, Guduric 2, Efe Ergi Tırpancı

PINAR KARŞIYAKA: Walker 15, Berk İbrahim Uğurlu 7, Gailius 3, İlkan Karaman 7, Marei 29, Akif Egemen Güven 6, Tayfun Erülkü 3, Chatman 2

1'İNCİ PERİYOT: 18-28

İLK YARI: 37-42

3'ÜNCÜ PERİYOT: 55-55

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 9'uncu hafta mücadelesinde Fenerbahçe kendi sahasında Pınar Karşıyaka'yı 80-72 mağlup etti. Semih Vural,Mehmet Keseratar,Pınar Karşıyaka,Fenerbahçe
04 Aralık 2018 Salı 22:27



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