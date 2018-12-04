Fenerbahçe - Pınar Karşıyaka: 80-72

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
HAKEMLER: Mehmet Keseratar
, Semih Vural
, Serhat Büker
FENERBAHÇE: Ali Muhammed
18, Green 7, Kalinic 21, Melli 8, Lauvergne 18, Ahmet Düverioğlu
, Egehan Arna, Sinan Güler
6, Guduric 2, Efe Ergi Tırpancı
PINAR KARŞIYAKA: Walker 15, Berk İbrahim Uğurlu
7, Gailius 3, İlkan Karaman
7, Marei 29, Akif Egemen Güven 6, Tayfun Erülkü
3, Chatman 2
1'İNCİ PERİYOT: 18-28
İLK YARI: 37-42
3'ÜNCÜ PERİYOT: 55-55
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 9'uncu hafta mücadelesinde Fenerbahçe
kendi sahasında Pınar Karşıyaka
'yı 80-72 mağlup etti.
Semih Vural,Mehmet Keseratar,Pınar Karşıyaka,Fenerbahçe
04 Aralık 2018 Salı 22:27