Fenerbahçe - Pınar Karşıyaka: 80-72

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe
, konuk ettiği Pınar Karşıyaka
'yı 80-72 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla ligde 8. maçında 8. galibiyetini elde etti. İzmir
temsilcisi ise 9. maçında 5. kez sahadan mağlup ayrıldı.
Karşılaşmaya 7-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe, pota altından basketler üreten rakibi karşısında Lauvergne'nin sayılarıyla 5. dakikayı 13-10 üstün geçti. Marei'nin kaydettiği sayılarla 11-0'lık seri yakalayan ve öne geçen Pınar Karşyaka, 9. dakikada farkı 8 sayıya (13-21) çıkardı. Walker'ın sayılarıyla farkı çift hanelere taşıyan İzmir temsilcisi, ilk çeyreği 28-18 önde tamamladı.
Savunmaların sertleştiği ikinci çeyrekte Pınar Karşıyaka, Tayfun Erülkü
'nün üç sayılık basketiyle 14. dakikada farkı 11 sayıya çıkardı: 22-33. Baskıyı artıran ve Ali Muhammed
'in dış atışlardan kaydettiği sayılarla 10-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe, 16. dakikada farkı 1'e (32-33) indirdi. Çeyreğin kalan bölümü karşılıklı sayılarla geçilirken İzmir temsilcisi, soyunma odasına 42-37 üstün gitti.
İkinci yarıya Ali Muhammed'in sayısıyla başlayan Fenerbahçe, dış atışlardan arka arkaya kaydettiği basketlerle 26. dakikada öne geçti: 49-47. Marei'nin pota altından kaydettiği sayılarla Pınar Karşıyaka, oyuna denge getirdi ve final periyoduna 55-55 eşitlikle girildi.
Son çeyreğe 6-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe, Lauvergne'nin sayılarıyla 34. dakikada farkı 8'e (65-57) çıkardı. Hücumlardan boş dönen rakibi karşısında Kalinic'in kaydettiği basketlerle 37. dakikada farkı çift hanelere (74-64) taşıyan Fenerbahçe, Ali Muhammed'in sayılarıyla skor üstünlüğünü korudu ve sahadan 80-72 galip ayrıldı.Fenerbahçe: 80 - Pınar Karşıyaka: 72
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Mehmet Keseratar
, Semih Vural
, Serhat Büker
Fenerbahçe: Ali Muhammed 18, Green 7, Kalinic 21, Melli 8, Lauvergne 18, Ahmet Düverioğlu
, Egehan Arna, Sinan Güler
6, Guduric 2, Efe Ergi Tırpancı
Başantrenör: Zeljko Obradovic
Pınar Karşıyaka: Walker 15, Berk İbrahim Uğurlu
7, Gailius 3, İlkan Karaman
7, Marei 29, Akif Egemen Güven 6, Tayfun Erülkü 3, Chatman 2
Başantrenör: Özhan Çıvgın
1. Periyot: 18-28
2. Periyot: 37-42
3. Periyot: 55-55
4. Periyot: 80-72
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Pınar,Pınar Karşıyaka,Fenerbahçe
05 Aralık 2018 Çarşamba 01:24