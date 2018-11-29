29 Kasım 2018, 11:35
»»

Fenerbahçe, Potada İspanya Deplasmanında

Fenerbahçe, Potada İspanya Deplasmanında

Fenerbahçe Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 10. hafta maçında yarın deplasmanda İspanya'nın Barcelona Lassa ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 10. hafta maçında yarın deplasmanda İspanya'nın Barcelona Lassa ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Blaugrana Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde son 5 maçını kazanma başarısı gösterdi. Ligde 8 galibiyet ve bir mağlubiyeti olan sarı-lacivertli takım, 10. haftaya averajla ikinci sırada girdi.

Barcelona Lassa ise 6 maçını kazanıp, 3 kez mağlup olduğu ligde 9. haftayı averajla 6. sırada tamamladı.
29 Kasım 2018 Perşembe 11:35



YORUMLAR