Fenerbahçe, Real Madrid'e 5-3 mağlup oldu!

Audi Cup üçüncülük maçında Fenerbahçe, Real Madrid ile karşı karşıya geldi. İspanyol devi, mücadeleden 5-3'lük skorla galip ayrıldı. Fenerbahçe'nin gollerini Garry Rodrigues, Nabil Dirar ve Ozan Tufan kaydetti. Real Madrid'in golleri Benzema (3), Nacho ve Diaz'dan geldi.

FENERBAHÇE'NİN GENÇLERİ GÖZ DOLDURDU

Bu skorla Fenerbahçe, turnuvayı dördüncü olarak tamamladı. Fenerbahçe'nin genç oyuncuları Murat Sağlam, Ferdi Kadıoğlu ve Altay Bayındır, Real Madrid maçında gösterdiği performansla dikkat çekti.

FENERBAHÇE'NİN KALESİ DÜŞTÜ

Sarı-lacivertli takım, Audi Kupası'ndaki 2 maçta toplam 11 gol yedi. Avrupa futbolunun önemli takımlarıyla karşılaşan Fenerbahçe, Bayern Münih'e 6-1, Real Madrid'e ise 5-3 yenildi. İki müsabakada 11 gol yiyen Fenerbahçe, rakip fileleri 4 kez havalandırdı.