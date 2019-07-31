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Fenerbahçe, Real Madrid'e 5-3 mağlup oldu!

Audi Cup'taki ilk maçında Bayern Münih'e 6-1 yenilen Fenerbahçe, üçüncülük maçında Real Madrid ile karşılaştı. Sarı lacivertli takım, Real Madrid'e 5-3 yenilerek turnuvada dördüncü oldu.

31.07.2019 18:07
Fenerbahçe, Real Madrid'e 5-3 mağlup oldu!

Audi Cup üçüncülük maçında Fenerbahçe, Real Madrid ile karşı karşıya geldi. İspanyol devi, mücadeleden 5-3'lük skorla galip ayrıldı. Fenerbahçe'nin gollerini Garry Rodrigues, Nabil Dirar ve Ozan Tufan kaydetti. Real Madrid'in golleri Benzema (3), Nacho ve Diaz'dan geldi.

FENERBAHÇE'NİN GENÇLERİ GÖZ DOLDURDU

Bu skorla Fenerbahçe, turnuvayı dördüncü olarak tamamladı. Fenerbahçe'nin genç oyuncuları Murat Sağlam, Ferdi Kadıoğlu ve Altay Bayındır, Real Madrid maçında gösterdiği performansla dikkat çekti.

FENERBAHÇE'NİN KALESİ DÜŞTÜ

Sarı-lacivertli takım, Audi Kupası'ndaki 2 maçta toplam 11 gol yedi. Avrupa futbolunun önemli takımlarıyla karşılaşan Fenerbahçe, Bayern Münih'e 6-1, Real Madrid'e ise 5-3 yenildi. İki müsabakada 11 gol yiyen Fenerbahçe, rakip fileleri 4 kez havalandırdı.


Bayern Münih, Real Madrid, Fenerbahçe, Audi, Spor

YORUMLAR (66)
XX: evet coskuyla karsilanan takimi hakeretle gonderme zamani geldi haydi fenerliler
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1 0
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ASLKRL8031: Süperligi 6. Bitirdikten sonra avrupada 4 olmak gayet büyük bir başarı sayılır :))
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UZAYLİ: Fener winwin kampanyasindan keriz parasi yiyiyor yasasin kerizler haberde 4. Oldu yaziyo zaten 4 takim var sondan birinci olmus buyuk basari bence dilenci feneri tarihe gomup kapatmali dilenci fener bunca magdur insan varken bizim iyiliksever is adamlarimiz fenere yani cehennem atesine yatirim yapmislar o paralaei muhtac sahibi ibsanlara verseler onlari dualarini alsalardi daha iyi olmazmiydi ne soylense bostur ..
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AYYILDIZ: herkes geçmişte kimlere para yedirip zengin ettigine naylon faturadan hayali ihracattan iflas edenleri kulübe yardım paralarıyla kurtardıgına stad için para toplayıp devlete yaptırdıklarına baksın herkes önce kendi hırsızına baksın
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0 3
BAŞLIĞA BAK MUHAHA: Ulan sonuncu oldu yazmıyorsunuz da 4. oldu yazıyorsunuz. Siz de haklısınız gerçi Koç keser reklamı ??
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MİSAFİR: oyunculara söyleyin sahaya cikar cikmaz, yere yatsinlar.
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FB: sen yerde olursan hepsi yatar merak etme
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21 14
AVRUPALI: Süperdi
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REAL MADRİD: Mazlumu getirin bana.
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FATİH: mert işiniz zaten filmlere kalmış :-)))
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