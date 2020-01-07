Haberler » Spor » Fenerbahçe, Ricardo Rodriguez'i satın alma opsiyonuyla kiralıyor! - Spor

Fenerbahçe, Ricardo Rodriguez'i satın alma opsiyonuyla kiralıyor!

Fenerbahçe, uzun süredir peşinde koştuğu Ricardo Rodriguez'i ikna etti. 27 yaşındaki satın alma opsiyonuyla kiralanacak.

07.01.2020 19:27 | Son Güncelleme: 07.01.2020 19:38

'de sol bek arayışları için gündeme gelen Ricardo Rodriguez, 'dan ayrılmaya hazırlanıyor. 'dan gelen haberlere göre; Sarı-Lacivertliler, 27 yaşındaki İsviçreli sol beki kadrosuna katmak için Milan'ı ikna etti. Oyuncu zorunlu satın alma opsiyonuyla Kanarya'ya kiralanacak.

TRANSFER BU HAFTA İÇİ SONLANACAK

Rodriguez ile prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe, transferi bu hafta içinde sonlandırılmayı planlıyor. 2017 yılında Wolfsburg'dan, Milan'a transfer olan Ricardo Rodriguez, 27 yaşında ve sol bek mevkinde görev yapıyor.

BU SEZON 5 MAÇA ÇIKTI

Zurich altyapısından yetişen ve uzun yıllar burada oynayan İsviçre doğumlu futbolcu bu sezon Milan'da fazla forma şansı bulamadı. Ricardo Rodriguez, Milan formasıyla Serie A'da bu sezon 5 maça çıktı. Ricardo Rodriguez'in transfermarkt güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterildi.

(Akşam)

Fenerbahçe, Ricardo Rodriguez'i satın alma opsiyonuyla kiralıyor!

Fenerbahçe, İtalya, Milan, Spor


HABER YORUMLARI (1)
YAŞLI KURT: VALLA ÖYLE VEYA BÖYLE ŞAMPİYON OLMALIYIK. KREDİMİZ KALMADI
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
Spor

Son Dakika Haberleri

20:46   EURO 2020'yi yayınlayacak ilk kanal açıklandı! - Spor
20:38   Altınordu: 2-1 - Spor
20:32   Adil Rami, Fenerbahçe'den ayrılma kararı aldı! - Spor
20:31   Beşiktaş'ta ayrılık! James Michael McAdoo... - Spor
20:17   Trabzonspor'da keyifli antrenman - Spor
20:00   Emre Mor için flaş iddia! 2 İngiliz ekibiyle görüşmeler sürüyor - Spor
19:42   Sharapova, Avustralya'daki yangınla mücadele için 25 bin dolar bağışladı - Spor
19:27   Fenerbahçe, Ricardo Rodriguez'i satın alma opsiyonuyla kiralıyor! - Spor
18:26   Bikinili poz paylaşan Muslera'nın eşinin kusursuz fiziği dikkat çekti! - Spor
7.01.2020 20:51:25