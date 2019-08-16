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Fenerbahçe, Riza Durmisi ile anlaştı

Roma forması giyen Kolarov transferini bir türlü sonuçlandıramayan Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi. Sarı lacivertli ekip

16.08.2019 17:53 Fenerbahçe, Riza Durmisi ile anlaştı

İtalya'da yayın yapan La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Fenerbahçe Kulübü, Lazio'da oynayan Danimarkalı sol bek oyuncusu Riza Durmisi ile anlaşmaya vardı.

Haberde, Fenerbahçe'nin Lazio'ya kiralama ve 4 milyon euroluk satın alma opsiyonu teklifinde bulunduğunu ancak başkent ekibinin anlaşmaya satın alma zorunluluğu eklemek istediğinin de detayı verildi.

7,5 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLMİŞTİ

Lazio, Durmisi'yi geçtiğimiz sezon 7,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek Real Betis'ten transfer etmişti. Arnavut asıllı Danimarkalı oyuncu geçtiğimiz sezon Lazio formasını 19 maç giymişti. (NTV Spor)

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La Gazzetta dello Sport, Fenerbahçe, İtalya, Lazio, Spor

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