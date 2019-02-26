Fenerbahçe, Çaykur Rizespor Maçının Hazırlıklarına Başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'de dün Beşiktaş deplasmanından 3-3'lük skorla ayrılan Fenerbahçe, 2 Mart Cumartesi günü evinde oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idmanda dün derbide forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması yaptı.

ANTRENMAN BİREYSEL ÇALIŞMAYLA BİTTİ

Diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmaları ve dar alanda çift kale maç yaptı. Sarı-lacivertliler, bireysel çalışmaların ardından idmanı tamamladı.

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yarın tesislerde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: İHA