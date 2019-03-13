Fenerbahçe Rövanş Öncesi Avantajı Kaptı

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Fenerbahçe Opet
, deplasmanda İtalyan temsilcisi Savino Del Bene Scandicci'yi 18-25, 25-23, 19-25, 21-25 setlerle 3-1 mağlup ederek rövanş maçı öncesinde büyük avantaj elde etti. Sarı-lacivertli ekip, 19 Mart Salı günü Burhan Felek
Voleybol Salonu'nda oynanacak rövanşta 2 set alırsa adını yarı finale yazdıracak.
Salon: Nelson Mandela
Forum Hakemler: Andrei Zenovich (Rusya
), Aleksandar Sikanjic (Lihtenştayn) Scandicci: Bosetti, Adenizia, Haak, Vasileva, Stevanovic, Malinov, Merlo (L) (Bisconti, Mastrodicasa (L), Mitchem, Caracuta) Fenerbahçe Opet: Bricio, Dicle
Nur, Vargas, Rabadzhieva, Eda, Antonijevic, Merve (L) (Bahar, Polen) Setler: 19-25, 25-23, 19-25, 21-25 Süre: 107 dakika (28,27,24,28)
(İHA)
OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Fenerbahçe, Güncel
Kaynak: İHA