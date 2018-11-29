Fenerbahçe, Sahasında Dinamo Zagreb'i Konuk Ediyor! Canlı Anlatım

Avrupa Liginde mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe, D Grubu 5. maçında sahasında Dinamo Zagreb'i konuk ediyor. Karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonundan Robert Schörgenhofer yönetiyor. Saat 20:55'te başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.
CANLI ANLATIM
1' Karşılaşma başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe'ye başarılar.
İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Harun, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Jailson, Elif Elmas, Benzia, Barış Alıcı, Valbuena, Frey
DİNAMO ZAGREB: Livakovic, Stojanovic, Theophile-Catherine, Emir Dilaver, Rrahmani, Ademi, Gojak, Olmo, Hajrovic, Orsic, Gavranovic
Avrupa,Dinamo Zagreb,Fenerbahçe
29 Kasım 2018 Perşembe 19:33