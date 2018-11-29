29 Kasım 2018, 19:33
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Fenerbahçe, Sahasında Dinamo Zagreb'i Konuk Ediyor! Canlı Anlatım

Fenerbahçe, Sahasında Dinamo Zagreb

UEFA Avrupa Ligi D Gubu 5. maçında Fenerbahçe, sahasında Dinamo Zagreb'i konuk ediyor. Saat 20:55'te başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.

Avrupa Liginde mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe, D Grubu 5. maçında sahasında Dinamo Zagreb'i konuk ediyor. Karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonundan Robert Schörgenhofer yönetiyor. Saat 20:55'te başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.

CANLI ANLATIM

1' Karşılaşma başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe'ye başarılar.

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Harun, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Jailson, Elif Elmas, Benzia, Barış Alıcı, Valbuena, Frey

DİNAMO ZAGREB: Livakovic, Stojanovic, Theophile-Catherine, Emir Dilaver, Rrahmani, Ademi, Gojak, Olmo, Hajrovic, Orsic, Gavranovic

Avrupa,Dinamo Zagreb,Fenerbahçe
29 Kasım 2018 Perşembe 19:33



YORUMLAR (13)
FİRAT: Yine sifreli, merak etmeyin arkadaslar elbet bir gün yine sifresiz olacaktir. Internetten zaten acabiliyoruz :)
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UMİT: Sizin Allah cezanizi vermis zaten basinizda kendini begenmis ego tavan yapmis Parator Fatih var
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RİZESPOR’LU: Tüm Rizesporlular,,,Bu Akşam,,Fenerbahçe’nin Atacagı Golleri Alkışlamaya Hazırdır.
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KANARYA: cinconlular sizin allah belanızı versin
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  • GS : allah sizin belanızı versin zaten vermişte daha da beter bi bela versin size AMİN.
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