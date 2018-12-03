03 Aralık 2018, 18:56
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Fenerbahçe, Sahasında Kasımpaşa'yı Konuk Ediyor! Maçta İlk Gol Geldi

Fenerbahçe, Sahasında Kasımpaşa

Spor Toto Süper Ligin 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Saat 20:00'de başlayan mücadele, 1-0 Kasımpaşa'nın üstünlüğü ile devam ediyor.

Spor Toto Süper Ligin 14. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Saat 20:00'de başlayan mücadele, 1-0 Kasımpaşa'nın üstünlüğü ile devam ediyor.

CANLI ANLATIM

21' GOL! Kasımpaşa, Diagne'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

16' Arka direkte bomboş pozisyonda yakın mesafeden vuruşunu yağan Roman Neustadter, çerçeveyi bulamadı.

8' Kasımpaşalı Diagne'nin penaltısını Harun Tekin kurtardı. Harun Tekin'den dönen topu tamamlayan Eduok'un attığı gol iptal oldu. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, penaltı vuruşu yapılmadan Eduok'un ceza alanına girmesi nedeniyle golü iptal etti.

6' Kasımpaşa penaltı kazandı.

1' Karşılaşma başladı. İki takıma da başarılar.

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Harun, İsla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Elif, Barış, Mehmet Ekici, Valbuena, Slimani

KASIMPAŞA: Ramazan, Ben Youssef, Veysel, Özgür, Popov, Pavelka, Sadiku, Tarkan, Trezeguet, Eduok, Diagne

Kasımpaşa
03 Aralık 2018 Pazartesi 18:56



YORUMLAR (8)
GALATASARAY 34: Kardeş Kasımpaşa’nın,,Zayıf Rakibini Darmadağın Etmesini Brkliyorum.
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KAYSERİLİYİM Bİ SAKINCASIMI VAR: 2-2 biter Valbuena Eljif Fenerde, Sadiku ve Eduok Paşada maça damga vururlar
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