FENERBAHÇE SAHİLİ'NDE DENİZE GİRENLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan 0-14 yaş grubu çocuklar için saat 11.00 itibariyle 4 saatlik sokağa çıkma başladı.
20.05.2020 15:51 | Son Güncelleme: 20.05.2020 15:54
DENİZE GİRDİLER
İstanbul Fenerbahçe Sahili'nde 0-14 yaş grubu çocuklar için 4 saatlik sokağa çıkma izni başladığında, çocuklar aileleriyle birlikte dışarıya çıktı. Bazı çocuklar ailesiyle birlikte yürüyüş yaparken bazı çocuklar da bisiklet sürdü. Fenerbahçe Sahili'nde denizde yüzünler de havadan görüntülendi.
Kaynak: DHA
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