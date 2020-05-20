FENERBAHÇE SAHİLİ'NDE DENİZE GİRENLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan 0-14 yaş grubu çocuklar için saat 11.00 itibariyle 4 saatlik sokağa çıkma başladı.

20.05.2020 15:51 | Son Güncelleme: 20.05.2020 15:54
Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan 0-14 yaş grubu çocuklar için saat 11.00 itibariyle 4 saatlik sokağa çıkma başladı. Fenerbahçe Sahili'nde aileleriyle birlikte dışarı çıkan ve denize giren çocuklar havadan görüntülendi.
DENİZE GİRDİLER
İstanbul Fenerbahçe Sahili'nde 0-14 yaş grubu çocuklar için 4 saatlik sokağa çıkma izni başladığında, çocuklar aileleriyle birlikte dışarıya çıktı. Bazı çocuklar ailesiyle birlikte yürüyüş yaparken bazı çocuklar da bisiklet sürdü. Fenerbahçe Sahili'nde denizde yüzünler de havadan görüntülendi. FENERBAHÇE SAHİLİ’NDE DENİZE GİRENLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Fenerbahçe, İstanbul, Güncel, Haber

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