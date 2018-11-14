Fenerbahçe, Salih Özcan'ı Yakın Markaja Aldı!

Ocak transferinde kadrosunu güçlendirmenin ve alternatifleri artırmanın yollarını arayacak olan Fenerbahçe düğmeye erken bastı. Hem yurt içinde hem de yurt dışında birçok oyuncuyu yakın markaja aldığı öğrenilen Sarı- Lacivertliler'in listesinin başında ise bir gurbetçinin olduğu ortaya çıktı.

O isim Bundesliga 2'de Köln forması giyen ve alt yaş Alman milli takımlarının tamamında mücadele eden Salih Özcan. Asıl mevkisi hücuma dönük orta saha olan, ancak orta alanın tüm bölgelerinde oynayabilen 20 yaşındaki futbolcunun düzenli olarak izlendiği de gelen bilgiler arasında.

Geniş kapsamlı bir rapor hazırlayan izleme komitesinin raporu Ocak ayında belirleyici olacak. En son piyasa değeri 3.5 milyon Euro (Yaklaşık 22 milyon TL) bandında olan Salih Özcan'ın artık takımında daha az şans buluyor olması sebebiyle maliyetinin de makul seviyelere inebileceği tahmin ediliyor. (Fanatik)