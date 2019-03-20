Fenerbahçe Salonda Çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Ankaragücü
ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe
, bu maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri
'nde yaptığı günün ilk antrenmanıyla sürdürdü.
Teknik direktör Ersun Yanal
yönetimindeki antrenman saat 11.30'da başladı. Salonda gerçekleştirilen idman; ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla tamamlandı.
Fenerbahçe, Ankaragücü maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.
- İstanbul
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Kaynak: DHA