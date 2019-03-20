Fenerbahçe Salonda Çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Ankaragücü
ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe
, hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı günün ilk antrenmanıyla sürdürdü. Can Bartu Tesisleri
'nde, Teknik Direktör Ersun Yanal
yönetimindeki antrenman saat 11.30'da başladı. Salonda gerçekleştirilen idman; ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla tamamlandı. Sarı-lacivertliler, Ankaragücü maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.
(İHA)
Sabah, Ankaragücü, Fenerbahçe, Güncel
Kaynak: İHA