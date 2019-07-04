04.07.2019 12:45
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Fenerbahçe salonda çalıştı

Fenerbahçe salonda çalıştı

Fenerbahçe, Düzce Topuk Yaylası'nda gerçekleştirdiği yeni sezon hazırlıklarına salonda yaptığı çalışmalarla devam etti.

Fenerbahçe, Düzce Topuk Yaylası'nda gerçekleştirdiği yeni sezon hazırlıklarına salonda yaptığı çalışmalarla devam etti.

2019-2020 Spor Toto Süper Lig Sezonu için hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, sabah antrenmanını salonda yaptı. Kuvvet odaklı antrenmanda futbolcular uygulanan özel programda çalışırken Teknik Direktör Ersun Yanal ve ekibi sarı-lacivertli futbolcuların istatistiklerini bilgisayar üzerinden takip etti.

Fenerbahçe Futbol Takımı yeni sezon hazırlıklarını bugün 18.30'da basına açık şekilde yapacağı antrenmanla sürdürecek. - DÜZCE
Kaynak: İHA
Topuk Yaylası, Fenerbahçe, Düzce, Spor

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