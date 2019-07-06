06.07.2019 14:35
Haberler» Güncel» Haber

Fenerbahçe salonda çalıştı

Fenerbahçe salonda çalıştı

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Topuk Yaylası Tesisleri'nde günün ilk idmanını salonda gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Topuk Yaylası Tesisleri'nde günün ilk idmanını salonda gerçekleştirdi. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce'nin Kaynaşlı İlçesi'nde bulunan Fenerbahçe Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan Fenerbahçe, sabah saatlerinde gerçekleştirdiği günün ilk antrenmanıyla çalışmalarını sürdürdü. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman denge çalışmalarıyla başladı ve ardından salonda iki grup halinde yapılan dayanıklılık ve kuvvet çalışmalarıyla sona erdi. Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.
(İHA)
Kaynak: İHA
Topuk Yaylası, Fenerbahçe, Kaynaşlı, Düzce, Güncel

Son Dakika Haberleri
15:15   Ömer Çelik: (Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi) Bunun bir röntgeni, MR'ı çekilecek
15:15   Ahududu hasadı başladı
15:14   ÖMER ÇELİK: (Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) BUNUN BİR RÖNTGENİ, MR'I ÇEKİLECEK (1)
15:14   Kabil'de savcılara silahlı saldırı: 1 ölü
15:14   DHA DIŞ - ABD'de 7.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar yaşanıyor
15:14   AK Parti Sözcüsü Çelik: "Sistemin (Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) 1. yılına geldiğimizde çeşitli...
15:12   Levent Vadisine turist akını