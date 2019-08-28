Haberler» Spor» Haber

Fenerbahçe salonda çalıştı

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıkları kapsamında günün ilk idmanını salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla tamamladı.

28.08.2019 13:45 Fenerbahçe salonda çalıştı
Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıkları kapsamında günün ilk idmanını salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla tamamladı.

Süper Lig'in 3. haftasında pazar günü sahasında Trabzonspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de bu maçın hazırlıkları sürüyor. Can Bartu Tesisler'inde, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimde gerçekleşen idmanda sarı-lacivertliler, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptı.

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanı ile sürdürecek. - İSTANBUL

Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
15:52   Menemenspor'dan emine bulut'un ailesine ziyaret
15:52   Alanyaspor teknik direktörü bulut: malatya'dan mutlu dönmek istiyoruz
15:52   Jimmy Durmaz'a milli davet
15:52   Eskrimde sezonun ilk turnuvası Sivas'ta yapılacak
15:46   ABD'de Fenerbahçe USA Derneği'ne destek
15:45   Galatasaraylı eski futbolcuya hapis cezası verildi
15:44   Sivasspor - Gazişehir Gaziantep maçının biletleri satışta