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Fenerbahçe salonda çalıştı

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıkları kapsamında günün ilk idmanını salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla tamamladı.

28.08.2019 13:50 Fenerbahçe salonda çalıştı
Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıkları kapsamında günün ilk idmanını salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla tamamladı. Süper Lig'in 3. haftasında pazar günü sahasında Trabzonspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de bu maçın hazırlıkları sürüyor. Can Bartu Tesisler'inde, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimde gerçekleşen idmanda sarı-lacivertliler, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptı. Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanı ile sürdürecek.
(İHA)

Trabzonspor, Fenerbahçe, Güncel

Kaynak: İHA

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