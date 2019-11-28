Haberler » Güncel » Fenerbahçe savunmada sınıfta kaldı - Haber

Fenerbahçe savunmada sınıfta kaldı

Süper Lig'de bu sezona etkili başlayan ancak savunmada sorunlar yaşayan Fenerbahçe, toplamda 1523 defansif aksiyonla 18. sırada yer aldı.

28.11.2019 11:50 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:50Fenerbahçe savunmada sınıfta kaldı
Süper Lig'de bu sezona etkili başlayan ancak savunmada sorunlar yaşayan , toplamda 1523 defansif aksiyonla 18. sırada yer aldı.
Fenerbahçe, Süper Lig'de geride kalan 12 haftada savunma sıkıntısı yaşıyor. Sarı-lacivertli ekip bu sezon 12 karşılaşmada kalesinde 12 gol görürken defansif aksiyonlarda ise ligin son sırasında yer aldı. Fenerbahçe, oynadığı müsabakalarda 401 kez araya girme ve 317 kez kendi sahasında yapılan top kaybı ile bu alanlarda en altta bulunurken, 1059 başarılı defansif aksiyon ile de 17. sırada kendine yer buldu.
Fenerbahçe, Süper Lig'de defansif verilerin yanı sıra birebir performanslarda da etkisiz durumda. Kanarya, 404 kez hava topu müdahalesi ile 16., 718 kez defanstaki iki mücadele kazanmasıyla da Süper Lig takımları arasında 14. sırada yer aldı.
(Ozan Buğra Koşar/İHA)

Fenerbahçe, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:56 İstanbul'da işyerlerine şok denetim
12:56 Oyuncu mehmet aslan'ın yargılandığı cumhurbaşkanına hakaret davası...
12:56 Malatya kurtulmuş herkesi de teröre karşı mücadelede yanımızda görmeye davet ediyoruz
12:56 Hz. Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'ne doğru
12:51 Başkent'te yangın sonrası yaralar sarılıyor
12:49 Asgari ücrette ilk teklif Türk-İş'ten: 2 bin 578 liranın altında hiçbir şeyi konuşamayız
12:40 İmamoğlu karşıtları, su zammına ilişkin broşür hazırlayarak İstanbul'da propaganda yaptı
12:02 Son dakika: Bakan Turhan: Türkiye'de ilk defa akıllı ulaşım altyapısını tamamladık
11:59 İstanbul emniyetinde yeni dönem! 2 bin polise yaka kamerası takıldı
11:32 İçişleri Bakanı Soylu, İzmir'de Alevi ailenin evinin işaretlenmesine çok sert tepki gösterdi
11:25 Türkiye'de ilk kez üretilen balık pastırmasına talep yağıyor
10:27 Vücudunun tamamı pullanan talihsiz adam, kimse korkmasın diye dışarı çıkmıyor
10:25 Yuttuğu dikiş iğnesiyle 16 yıl yaşadı
09:21 Doğumda annesini kaybeden kuzu "Anne, anne" diye meliyor
16:32 Çocuklarını bekleyen kadının üzerine kamyon düştü
28.11.2019 12:56:33