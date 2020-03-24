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Milli boksör Serhat Güler'de koronavirüs bulgusuna rastlanmadı

Fenerbahçe Kulübü, milli boksör Serhat Güler'e yapılan detaylı tetkikler sonucunda koronavirüs bulgusuna rastlanmadığını açıkladı.

24.03.2020 19:12 | Son Güncelleme: 24.03.2020 19:26
Milli boksör Serhat Güler'de koronavirüs bulgusuna rastlanmadı

Fenerbahçe, milli boksör Serhat Güler'de koronavirüse rastlanmadığını açıkladı. Sarı-lacivertlilerin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Milli boksörümüz, kulübümüz sporcusu Serhat Güler ile ilgili durum hakkında bilgilendirme yapmak istiyoruz.

"SPORCUMUZ 14 GÜNLÜK SÜRESİNİ DOLDURMAKTADIR"

2020 Tokyo Olimpiyatları hazırlıkları kapsamında İngiltere 'de bulunan Boksörümüz Serhat Güler, Milli Takım kafilemiz ile birlikte ülkemize geri döndüğü gün tedbir amaçlı hastaneye başvurmuştur. Yapılan ilk tetkiklerin ardından sporcumuzda koronavirüs bulgularına rastlanması sebebiyle detaylı tetkiklerle değerlendirilmesi uygun görülmüştür. Detaylı tetkik sonuçlarına göre bugün itibariyle sporcumuz Serhat Güler'de herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Milli sporcumuz karantina kuralları gereğince 14 günlük süresini doldurmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Milli boksör Serhat Güler'de koronavirüs bulgusuna rastlanmadı
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Kaynak: İHA

Etiketler : Fenerbahçe Kulübü, Serhat Güler, İngiltere, Spor

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