05 Mart 2019, 23:16
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Fenerbahçe Seride 1-0 Geriye Düştü

Fenerbahçe Seride 1-0 Geriye Düştü

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda Çekya ekibi USK Prag'a 76-54 mağlup oldu.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda Çekya ekibi USK Prag'a 76-54 mağlup oldu. 

Kralovka Arena'da oynanan müsabakadan mağlup ayrılan sarı lacivertliler, çeyrek final serisinde 1-0 geriye düştü. Serinin ikinci maçı 8 Mart Cuma günü saat 19.30'da Metro Enerji Salonu'nda oynanacak.

Mücadeleye etkili bir başlangıç yapan ev sahibi ekip, ilk çeyreği 24-14, ilk yarıyı ise 41-27 önde kapattı. İkinci yarıda da taraftarının desteğiyle farkı açmayı sürdüren ev sahibi ekip, üçüncü periyodu 64-36, maçı da 76-54 galip tamamladı.

3 maç üzerinden oynanan seride iki galibiyete uzanan takım, adını yarı finale yazdırmaya hak kazanacak. Spor
Kaynak: DHA


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