21.06.2019 22:16
Haberler » Güncel » Haber

Fenerbahçe sezonu tek kupa ile kapadı

Fenerbahçe sezonu tek kupa ile kapadı

Fenerbahçe Beko, 2018-2019 basketbol sezonunu sadece Türkiye Kupası'nı kazanarak kapadı.

Fenerbahçe Beko , 2018-2019 basketbol sezonunu sadece Türkiye Kupası 'nı kazanarak kapadı. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Anadolu Efes 'e 4-3 yenilerek şampiyonluğu rakibine kaptıran Fenerbahçe, sezona 4 kulvarda başlamıştı. Sarı-lacivertliler, bu kulvarlardan sadece 1'inde zafere ulaştı. Fener, ligde, THY Euroleague Final-Four'da ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Efes'e yenildi. Zeljko Obradovic 'in öğrencileri, sezonu sadece Türkiye Kupası ile kapattı. Fenerbahçe, kupa finalinde Anadolu Efes'i yenerek şampiyonluğa ulaştı. Sarı-lacivertliler, Euroleague Final-Four yarı final maçında da Efes'e yenilerek final şansını kaybetmişti.
(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
Kaynak: İHA
basketbol , Beko , Türkiye Kupası , Fenerbahçe , Güncel

Son Dakika Haberleri
01:49 Muğla'da cinayet
01:45 "Organlarıyla umut olan öğrenci" mezuniyet gecesinde unutulmadı - İZMİR
01:45 Silivri'de konteyner yangını
01:42 Bayburt - Gümüşhane Havalimanı inşaat çalışmaları devam ediyor
01:41 "Bu grup siyasi hile yapmaktan korkmamaktadır"
01:38 Viyadükteki bariyerlere çarpan TIR'daki domatesler kafenin üzerine döküldü
01:33 Otomobilin altına giren yılanı, itfaiye çıkardı