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Fenerbahçe, Sinan Güler ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Beko, yeni sezon için kadro yapılanmasını sürdürürken tecrübeli oyuncu Sinan Güler ile yolların ayrıldığı açıklandı.

06.08.2019 11:54
Fenerbahçe, Sinan Güler ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe resmi sitesinden yaptığı açıklamada 2 senedir sarı lacivertli formayı giyen Sinan Güler ile anlaşılarak sözleşme opsiyonu kullanılmadı ve oyuncuyla yollar ayrıldı.

İşte yapılan açıklama;

"Yeni sezon kadro yapılanması çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko, Sinan Güler ile karşılıklı olarak anlaşmış ve taraflar arasındaki sözleşmenin üçüncü yıl opsiyonunun kullanılmaması kararı alınmıştır" denildi.

2 SEZON FORMA GİYDİ

"Fenerbahçe Beko'ya 2017-2018 sezonunda transfer olan Sinan Güler, formamızı giydiği iki sezon boyunca yeteneği, tecrübesi ve karakteriyle takımımıza önemli katkılar sağlamıştır. Çubuklu formaya en iyi şekilde hizmet eden Sinan Güler'e, kariyerinin yeni döneminde sonsuz başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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Sinan Güler, Fenerbahçe, Beko, Spor

YORUMLAR (2)
DİLENCİ FENEVİN AHII GİTMİS VAAHI KALMIS: SiNAN AKILLI ADAM PARASI öDENMiYO TABiKi AYRILACAK
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SERKAN: nerden biliyorsun parasının ödenmediğini senin gibi 28 gerzek de beğenmiş. Dilenci Fenermiş sizin bileklik sattığınız günleri unutmadık. Kıskançlık tavan yapmış beceremediğiniz şeylere saygı duyun kulübe yardım ederken size mi soracağız?
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