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Fenerbahçe, Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında 15 Aralık Pazar günü saat 16.30'da deplasmanda oynayacağı DG Sivasspor maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde tesislerde yaptığı yaptığı antrenmanla sürdürürken, sakatlığı düzelen Mevlüt Edinç takımla birlikte çalıştı.

12.12.2019 20:16 | Son Güncelleme: 12.12.2019 20:25Fenerbahçe, Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü
, Süper Lig'in 15. haftasında 15 Aralık Pazar günü saat 16.30'da deplasmanda oynayacağı DG maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde tesislerde yaptığı yaptığı antrenmanla sürdürürken, sakatlığı düzelen Mevlüt Edinç takımla birlikte çalıştı.

Fenerbahçe'de Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, çift kale maç ve taktiksel çalışmalarla sona erdi. Öte yandan sakatlığı geçen Mevlüt Erdinç ise antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

Fenerbahçe, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla Sivasspor maçı hazırlıklarına devam edecek. - İSTANBUL

Fenerbahçe, Sivasspor, Spor

Kaynak: İHA

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