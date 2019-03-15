Fenerbahçe - Sivasspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda? (Fenerbahçe Sivasspor Maçı İzle)

Süper Lig'de 26. hafta Fenerbahçe - Sivasspor maçı ile başlıyor. Tarihin en kötü dönemini yaşayan Fenerbahçe, Sivasspor karşısında galip gelerek ligin alt sıralarından kurtulmayı amaçlıyor. Maç öncesinde 28 puanı bulunan Fenerbahçe, 15. sırada yer alıyor. Sivasspor ise 34 puanla 7. sırada. Fenerbahçe Sivas maçı muhtemel ilk onbirleri, takımların son durumları ve eksikleri haberimizde. Peki Fenerbahçe Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig 26. haftası açılış maçında Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'u Kadıköy'de ağırlıyor. Bülent Yıldırım'ın yöneteceği karşılaşmanın yardımcı hakemleri Kemal Yılmaz ile Asım Yusuf Öz. Saat 20.30'da başlayacak Fenerbahçe Sivasspor maçı BeIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

İNTERNETTEN NASIL İZLEYEBİLİRSİNİZ?

Fenerbahçe Sivasspor maçını internetten izlemek isteyenler BeIN Connect aracılığıyla seyredebilirler.

FENERBAHÇE İLE SİVASSPOR'UN 26. RANDEVUSU

Fenerbahçe ile Sivasspor, Süper Lig tarihinde 26. kez karşı karşıya geliyorlar. Bundan önce oynanan 25 maçta Fenerbahçe'nin Sivasspor'a karşı 16'ya 4 üstünlüğü bulunuyor. Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşma 0-0 sona ermişti.

Fenerbahçe, Sivasspor'a karşı oynadığı son yedi maçı kaybetmedi. bu maçlarda 5 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı lacivertliler, 59 gol atarken 32 gol yedi.

iki takımın İstanbul'daki 13. karşılaşması öncesi Fenerbahçe'nin büyük üstünlüğü bulunuyor. 12 maçtan 10 tanesi sarı kanaryalar lehine sonuçlandı. Geçen sezon İstanbul'da oynanan maçta Fenerbahçe 4-1 galip gelmişti. Bu maçlarda Fenerbahçe 31 gol atarken Sivas 11 gol ile cevap verdi.

FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL İLK ONBİRLER VE EKSİKLER

Fenerbahçe Sivasspor maçı öncesinde ev sahibi takımda2 oyuncu sahada yer alamayacak. Sarı kart cezalısı olan Serdar Aziz ile sakatlığı devam eden Mathieu Valbuena bu akşam Sivasspor'a karşı forma giyemeyecek. Sarı lacivertlilerin formda oyuncusu Nabil Dirar ise sakatlığı nedeniyle durumu maç saatinde belli olacak.

Sarı-lacivertlilerde, Martin Skrtel, İsmail Köybaşı, Roberto Soldado, Eljif Elmas, Nabil Dirar ve Roman Neustaedter, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Karşılaşmanın muhtemel ilk onbirleri ise şöyle;

Fenerbahçe: Volkan, Isla, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Tolgay, M.Topal, Moses, Zajc, Ayew, Soldado

Sivasspor: Tolgahan, Douglas, Bjarsmyr, Papp, Ziya, N'Dinga, Hakan, Diabate, Rybalka, Emre, Kone