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Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Sivasspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

11.12.2019 12:47 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:52Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda karşılaşacağı maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenmanı Başkan Ali Koç da takip etti.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında 15 Aralık Pazar günü deplasmanda karşı karşıya geleceği DG Sivasspor maçı hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan antrenman ısınma ile başladı. Sarı-lacivertli futbolcular, 3 gruba ayrılarak pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı yapılan kısmında da Sivasspor mücadelesinin taktik provası yapıldı.

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Moses idmanda yer almazken, tedavisi süren Mevlüt Erdinç de takımdan ayrı olarak çalıştı.

Antrenmanı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve İdari Menajer Volkan Ballı da takip etti. Başkan Koç, idmanı seyretmeye gelen çocuklarla sohbet ederek, onları maça davet etti. - İSTANBUL

Fenerbahçe, Sivasspor, Ali Koç, Spor

Kaynak: İHA

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