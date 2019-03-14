Fenerbahçe, Sivasspor Maçına Hazır

Fenerbahçe
, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor
'la oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri
'nde teknik direktör Ersun Yanal
yönetimindeki antrenmana futbolcuların, 3 gruba ayrılarak pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın taktik çalışmayla sona erdiği ifade edildi.
Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, Fenerbahçe Can Bartu
Tesisleri'nde kampa girdi.
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Kaynak: AA