15 Mart 2019, 13:40
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Fenerbahçe - Sivasspor Maçının Var Hakemi Serkan Tokat

Süper Lig 26. hafta maçında Fenerbahçe evinde Sivasspor ile karşılaşacak. Mücadelenin VAR hakemliğini ise Serkan Tokat yapacak.

Fenerbahçe'nin, Süper Lig'in 26. haftasında bu akşam sahasında DG Sivasspor ile karşılaşacağı maçın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Serkan Tokat oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, bu akşam evinde DG Sivasspor ile karşılaşacak. Saat 20.30'da başlayacak mücadelede Bülent Yıldırım düdük çalacak. Yıldırım'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Asım Yusuf Öz yapacak.

Ülker Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise Serkan Tokat oldu. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan VAR merkezinde AVAR olarak da Abdulkadir Bitigen yer alacak. (İHA)

Tokat, Serkan, Sivasspor, Fenerbahçe, Spor


YORUMLAR (7)
KARALASTİKLİ: Bu hafta fener, bjk, gs kesin galip. Don atlet külot çorap ne var ne yok satıp basın. Atanan hakemleri inceleyin, sonrada hangi psikoloji ile bu maçlara çıkacaklarını kavrayın gerisi kolay.
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-: SİVAS MAÇI ÇOKTAN SATTI BİLE .
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FIRAT AYDINUS(HAKEM): FENERBAHÇE BU SENE ŞAMPİYON. . .
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KRALEX: YABINCI DEGİL BİZDEN :))
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..: SİVAS FENEVİN ARKA BAHÇESİDİR HER HALÜKARDA FENEV KAZANIR
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