05 Mart 2019, 10:02
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Fenerbahçe, Skrtel'in Yerini Mısırlı Stoper Hegazy'le Doldurmak İstiyor

Sezon sonunda Skrtel ile yolları ayırmayı planlayan Fenerbahçe, West Bromwich'te forma giyen 28 yaşındaki Mısırlı savunma oyuncusu Hegazy'nin transferi için harekete geçti.

Devre arasında yaptığı takviyelerle yeni kadro temellerini atan F.Bahçe, yeni sezonda işini bu kez şansa bırakmayacak. Bu sezon mukaveleleri bitecek oyuncular hakkında değerlendirme yapıldı. Martin Skrtel'le devam etmek isteyen F.Bahçe, Slovak oyuncuyla görüşmelerden sonuç alamamıştı. 34 yaşındaki Skrtel'in önümüzdeki sezon ayrılma ihtimali oldukça kuvvetli gözüküyor. Ahmed Hegazy de o bölge için birinci aday olarak belirlendi.

REAL VE STOKE DA PEŞİNDE

İngiltere Championship'te mücadele eden West Brom'un grafiği pek iç açıcı değil. Sezon başında Ahly'den İngiliz ekibine 5 milyon euroya transfer olan 28 yaşındaki stoper, umduğunu bulamadı. Arap basınındaki haberlerde oyuncuyu Real Madrid'in izlediği, Stoke City'nin de bir girişim yapacağı öne sürüldü. Ancak Fenerbahçe'nin ilgisinin daha ciddi olduğu belirtiliyor. Ahmed Hegazy, Mısır Milli Takımı'nın da önemli parçası.

SÖZLEŞMESİ 2022'DE BİTİYOR

Dünya Kupası'nda Mısır ile iyi bir performans sergileyen Hegazy, o dönemde dikkatleri üzerine çekmişti. West Brom ile mevcut mukavelesi de 2022'de sona eriyor. Piyasa değeri ise 7.5 milyon euro. Fenerbahçe, ayrılacak oyunculardan açılacak maddi boşluk ve olası satışlardan gelecek para ile bu takviyeyi yapabilir. Kariyerinde daha önce Fiorentina'da top koşturmuş olan 1.93 boyundaki Mısırlı, 51 kez milli formayı terletti.

(Güneş)

Mısır, Martin Skrtel, Fenerbahçe, Spor


YORUMLAR (4)
ALAYCI: bizim mahalle takımındaki şişko bahriyi alsın lar
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BİR DOST: Cinconu Kadıköye bekliyoruz :)
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GS 1905: Fener kume düserse gelmez
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BDBDN: Fener dunyayi yener
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