Fenerbahçe Slovakya'da

12 Aralık 2018 Çarşamba 14:47



12 Aralık 2018 Çarşamba 14:47

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda altıncı ve son maçında yarın Slovakya ekibi Spartak Trnava ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için başkent Bratislava'ya geldi.İstanbul'dan özel uçakla Bratislava Uluslararası Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafileyi, taraftarlar karşıladı. Fenerbahçeli taraftarlar, sevgi gösterisinde bulundukları futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.Fenerbahçe kafilesi daha sonra karşılaşmanın oynanacağı başkente yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Trnava şehrine doğru havalimanından ayrıldı.Sarı-lacivertli ekip yarınki maç öncesi hazırlıklarını bu akşam yapacağı antrenmanla tamamlayacak.Trnava şehrindeki Antona Malatinskeho Stadı'nda oynanacak karşılaşma yarın TSİ 23.00'te başlayacak.