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Fenerbahçe: Son test sonuçlarına göre tüm sporcu, idari personel ve teknik heyetlerimizin sonuçları...

"İlk bulguları pozitif çıkan sonrasında yapılan ikinci testlerinde negatif gelen sporcularımız ve teknik heyetimizden bir çalışanımız tedbir amaçlı tıbbı kontrol altında, ev istirahatlerindedirler"Fenerbahçe Kulübü, Kadın ve Erkek Voleybol Takımları ile Basketbol Kadın takımında sporcu, teknik...

31.03.2020 13:42 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:42
Fenerbahçe: Son test sonuçlarına göre tüm sporcu, idari personel ve teknik heyetlerimizin sonuçları...

"İlk bulguları pozitif çıkan sonrasında yapılan ikinci testlerinde negatif gelen sporcularımız ve teknik heyetimizden bir çalışanımız tedbir amaçlı tıbbı kontrol altında, ev istirahatlerindedirler"

Fenerbahçe Kulübü, Kadın ve Erkek Voleybol Takımları ile Basketbol Kadın takımında sporcu, teknik ve idari ekipten olmak üzere toplamda 65 kişiye yeni tip Koronavirüs taramaları yapıldığını, sonuçların da negatif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Fenerbahçe Spor Kulübü Kadın ve Erkek Voleybol Takımları ile Basketbol Kadın takımımızda sporcu, teknik ve idari ekipten olmak üzere toplamda 65 kişiye yeni tip Koronavirüs taramaları yapılmıştır.

İlk yapılan tetkiklerde 5 kişide Koronavirüs bulgularına rastlanılmış olması sebebiyle, detaylı taramaları gerçekleştirilmiş, sonrasında sonuçlar negatif çıkmıştır.

Böylelikle, tarafımıza iletilen son test sonuçlarına göre tüm sporcu, idari personel ve teknik heyetlerimizin sonuçları negatiftir.

İlk bulguları pozitif çıkan sonrasında yapılan ikinci testlerinde negatif gelen sporcularımız ve teknik heyetimizden bir çalışanımız tedbir amaçlı tıbbı kontrol altında, ev istirahatlerindedirler.

Bu süreçte kulübümüze desteklerinden ötürü sponsorumuz Liv Hospital/Medical Park hastanelerine destekleri için teşekkürlerimizi sunarız."


Kaynak: DHA

Etiketler: voleybol, Spor
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Haberler ›› Spor ››Fenerbahçe: Son test sonuçlarına göre tüm sporcu, idari personel ve teknik heyetlerimizin sonuçları... - Spor
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