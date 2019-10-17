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Fenerbahçe sözleşmesi biten 9 isimden 5 tanesi ile sözleşme yenileyecek

Fenerbahçe Kulübü, sezon sonunda sözleşmesi bitecek 9 futbolcu için harekete geçti. Yönetim 5 futbolcu ile sözleşme yenileme kararı aldı.

17.10.2019 11:10

Sarı lacivertli ekipte ara transfer döneminin çalışmaları sürüyor. Yönetim bir yandan da sözleşmesi bitecek isimler için harekete geçti.

Fenerbahçe'de Erten Ersu, Mauricio Isla, Adil Rami, Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Emre Belözoğlu ve Nabil Dirar'ın kontratları haziranda sona erecek. Teknik heyet bu isimlerden Hasan Ali, Isla, Ozan, Tolga ve Dirar ile yeniden sözleşme yapılmasını talep etti. Yönetim de futbolculara, görüşmelere başlamak için menajerlerini bilgilendirmeleri mesajını gönderdi.

EMRE'YE JÜBİLE YAPILACAK

Emre Belözoğlu, sezon sonunda futbolu bırakmayı planlıyor. Tecrübeli futbolcu ile yapılacak görüşmede, jubilesinden sonraki kariyer planlaması masaya yatırılacak.

YENİ GÖREVİ BELLİ OLACAK

Fanatik'te yer alan habere göre; Tecrübeli oyuncunun antrenör olarak mı yoksa profesyonel bir görevde mi devam edeceği kararlaştırılacak. Ardından Emre Belözoğlu, yeni görevi için Fenerbahçe ile sözleşmeye imza atacak.

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FenerbahçeFenerbahçe'den Emre Belözoğlu'na farklı sözleşme! Yeni görevi belli olacak

Fenerbahçe sözleşmesi biten 9 isimden 5 tanesi ile sözleşme yenileyecek

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe, Spor

YORUMLAR(4)
ADİLL:Emre''nin FB ye hiç bir katkısı olmaz . . Zaman herşeyi gösterecek . . .
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TEBRİKLER:Adil Ramiyi kim niye aldı ? Bunu biri çıkıpda bir açıklasın
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YORUMCU:EMRE İLE 3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYIN
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ASLAN1973:en az 6 yıl yapılmalı sözleşme daha gencecik adam :)
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