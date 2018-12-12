Fenerbahçe-Spartak Trnava Maçına Doğru - Koeman ve Skrtel - Bratislava

UEFA Avrupa
Ligi D Grubu son maçında yarın Slokvakya temsilcisi Spartak Trnava
'ya konuk olacak Fenerbahçe
'nin teknik sorumlusu Erwin Koeman, bir üst turu garantilemiş olmalarına karşın iyi bir mücadele ortaya koymak istediklerini söyledi.
Karşılaşmanın oynanacağı Antona Malatinskeho Stadı'nda sarı-lacivertli oyuncu Martin Skrtel
'le birlikte basın toplantısı düzenleyen Koeman, "
"İyi bir maç olacağını düşünüyorum, özgüven açısından önemli bir karşılaşma olacak. Turu geçmiş olsak bile futbol oynamak için buradayız. Bizler profesyonelleriz, Fenerbahçe için işimizi profesyonelce yapmak durumundayız. Yarınki hedefimiz bu olacak." görüşünü paylaştı.
"Özel bir karşılaşma"
Fenerbahçe'nin Slovak sporcusu Martin Skrtel de yarınki mücadele için çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Hayatımda ilk defa bir Slovak takımına karşı oynayacağım, bu nedenle benim için özel bir karşılaşma olacak." şeklinde konuştu.
Basın toplantısının ardından 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idmanda, sporcular düz koşu yaparak başladıkları idmanı, ısınma hareketleri ve pas çalışmasıyla sürdürdü. İlk 5 maç sonunda 8 puanla grubu 2. sırada bitirmeyi ve üst turu garantileyen sarı-lacivertliler, grup mücadelesini Slovakya
'da tamamlayacak.
Grupta 4 puanla 3. sırada bulunan ve üst tura çıkma hedefi olmayan Spartak Trnava, bu sezon Avrupa'daki son maçını sahasında oynayacak.
İki takım arasında İstanbul
'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, 2-0 kazanmıştı.
Trnava şehrindeki Antona Malatinskeho Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.
12 Aralık 2018 Çarşamba 22:38